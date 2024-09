Tunis,16 sept. (TAP)- Le candidat à l’élection présidentielle, Ayachi Zammel, est né le 16 août 1977 à Mansoura, dans la délégation de Kesra, gouvernorat de Siliana, au Nord-Ouest de la Tunisie. Zammel s’est engagé dans la vie politique après la révolution, précisément à la fin de l’année 2019. En octobre de cette même année, il a été élu député à l’Assemblée des représentants du peuple pour le parti “Tahya Tounes”. Il a démissionné du parti et de son bloc en juin 2020 pour rejoindre le bloc national en tant que député indépendant en octobre 2020.

Il a occupé le poste de président de la Commission de la santé et des affaires sociales durant la période de la pandémie de Covid-19, jusqu’à la dissolution du Parlement après le 25 juillet 2021. Il a également été membre de la Commission du développement régional, de la Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du commerce, ainsi que de la Commission des affaires des Tunisiens à l’étranger.

Ayachi Zammel a fondé le mouvement “Azimoun” en juin 2022, mais a suspendu sa présidence du mouvement le 24 août dernier après avoir présenté sa candidature à l’élection présidentielle, comptant ainsi sur les parrainages populaires pour appuyer sa candidature.

Sur le plan professionnel, Zammel a débuté sa carrière dans le domaine de l’investissement et des affaires. Il a investi dans son village dans l’industrie agroalimentaire, où il a mis en place des unités de valorisation des produits agricoles, forestiers et biologiques. Il a également établi des relations commerciales avec plusieurs marchés internationaux à travers le monde.

Concernant son parcours académique, Ayachi Zammel a terminé ses études primaires à Mansoura et ses études secondaires à Makthar, gouvernorat de Siliana. Il a ensuite obtenu un diplôme d’ingénieur en chimie de la Faculté des sciences de Tunis et de l’École nationale d’ingénieurs de Tunis. Il a poursuivi ses études à Paris, se spécialisant en ingénierie et en développement industriel.

Ayachi Zammel est marié et père de deux enfants.