Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaoud a affirmé mardi que la formation professionnelle constitue une voie de réussite et d’excellence et un pilier prometteur en matière d’emploi puisque le taux d’embauche de ses diplômés dans de nombreuses spécialités dépasse les 80 %.

A l’occasion de la nouvelle année de formation 2024-2025 le ministre s’est rendu au Centre de formation et de promotion du travail indépendant d’Ettadhamon (gouvernorat de l’Ariana), et a souligné l’importance de l’ouverture des centres de formation professionnelle sur leur environnement.

Au cours d’une séance de travail tenue à cette occasion, il a indiqué que le plan d’action du ministère pour la nouvelle année de formation comprend l’augmentation de la capacité d’accueil de 705 postes de formation supplémentaires, la reprise de la mise en œuvre de 8 projets de restructuration et le développement de la capacité d’hébergement d’un certain nombre de centres.

Il a également annoncé le lancement de formations bi-certifiantes pour former des spécialistes du diagnostic de l’empreinte carbone des institutions économiques, de la comptabilité et de la réduction carbone, ainsi que le lancement de formations dans le domaine de l’industrie intelligente (Industrie 4.0).

Il est à signaler que le nombre total des offres de formation disponibles au cours de l’année de formation 2024-2025 est de plus de 90 000 et le nombre d’établissements de formation dans le système national est de 512, dont 136 accrédités par l’Agence tunisienne de la formation professionnelle.