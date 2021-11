Le Tunisien Bilel Jamoussi, docteur et ingénieur en génie informatique spécialité réseaux de communications, est candidat pour le poste de directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) pour le mandat 2023-2026.

Les élections auront lieu dans le cadre de la conférence plénipotentiaire de l’UIT qui se tiendra du 26 septembre au 14 octobre 2022 à Bucarest (Roumanie).

Bilel Jamoussi est diplômé de l’Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis, et est titulaire de 23 brevets d’inventions américains dans les domaines des réseaux et des données optiques, des réseaux sans fil et de la qualité de services.

Il a occupé plusieurs postes à l’échelle internationale, dont le poste de chef du département des commissions d’études au Bureau de la Normalisation des télécommunications à Genève (depuis 2010).

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othman Jerandi a souligné, lors de sa rencontre, mercredi, avec Bilel Jamoussi, que le ministère soutient cette candidature.

Cité dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, M. Jerandi a indiqué que le département apportera, en coordination avec le ministère des TIC, l’appui nécessaire à la candidature de Jamoussi.

Pour sa part, Bilel Jamoussi a fait savoir que sa candidature est soutenu par le Conseil des ministres arabes de la communication et des technologies de l’information, notant que le Bureau de la Normalisation des télécommunications est l’une des structures stratégiques de l’UIT.