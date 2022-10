La Tunisie réélue au conseil d’administration de l’Union Internationale des Télécommunications

La Tunisie a été réélue à la majorité desvoix exprimées (133 sur un total de 180 voix) membre au conseil d’administration de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour les années 2023-2026. L’oprétaion de vote s’est déroulée lors de l’assemblée générale de la conférence des délégués officiels de l’UIT qui se déroule actuellement à Bucarest (Romanie).

Ainsi, la Tunisie a obtenu l’un des 48 sièges du conseil d’administration de l’Union Internationale des télécommunications qui regroupe193 pays membres.

La Tunisie a participé à cette élection par une délégation de haut niveau présidée par le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji, qui a présenté lors de cette conférence la vision et la stratégie nationale pour la promotion du domaine numérique et les perspectives de renforcement de la coopération avec l’UIT et de ses Etats membres.