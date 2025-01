Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti s’est entretenu, lundi, en Suisse, avec la Secrétaire générale de l’Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin.

Lors de cet entretien, cite un communiqué du département des affaires étrangères, Nafti a réaffirmé l’engagement continu de la Tunisie à mettre en œuvre le plan d’actions “Tunis 2005” issu du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI), soulignant l’importance du processus lancé par le Secrétaire général de l’ONU en vue de revoir ce plan d’action, 20 ans après son adoption.

Les deux parties ont, par ailleurs, saisi l’occasion pour saluer le niveau coopération fructueuse entre la Tunisie et l’UIT et le rôle historique de la Tunisie dans le processus du SMSI et de la transformation numérique.

Le chef de la diplomatie Tunisienne, qui participe au Forum économique mondial de Davos (Suisse), a exprimé le soutien de la Tunisie à la vision et au programme de la Secrétaire générale de l’UIT visant à créer des solutions innovantes permettant de favoriser une transformation numérique inclusive et à apporter des réponses novatrices aux problèmes rencontrées par les pays en développement sur la voie de la réalisation des Objectifs de développement durable de 2030.

Lors de cet entretien, Nafti a passé en revue les efforts déployés par la Tunisie au niveau politique et institutionnel pour encourager et développer l’économie numérique et optimiser son potentiel, notamment dans les domaines de l’emploi, de la transition énergétique, de la santé et de l’éducation.

A cet égard, il a appelé à débusquer les opportunités en vue de développer la coopération avec l’UIT et à identifier les priorités communes pour les années à venir, citant notamment, le déploiement des technologies cellulaires 5G, l’utilisation consciencieuse et responsable de l’intelligence artificielle, la sécurisation du cyberespace et la couverture numérique universelle dans les zones intérieures et reculées.

Pour sa part, Dodgan-Martin, qui assure la présidence de l’organisation onusienne depuis 2023, a passé en revue le calendrier des manifestations prévues tout au long de l’année en cours dans le cadre de l’examen du SMSI+20, appelant notre pays à y participer activement.

La Secrétaire générale de l’UIT s’est par ailleurs félicitée du rôle actif de la Tunisie dans les différents organes et comités de l’UIT et son engagement continu dans le processus du SMSI et la promotion de la transformation numérique, notamment à travers les recommandations de la Déclaration de Djerba pour le Sommet de la Francophonie de 2022.

Elle a à ce propos salué les priorités fixées par la Tunisie pour les années à venir dans le domaine de la transformation numérique, réaffirmant la pleine et entière disposition de l’UIT à soutenir les efforts de la Tunisie dans la réalisation de ces priorités.