Le Programme IEV CTF Med ” Bassin Maritime Méditerranée ” lance, en collaboration avec l’Union pour la Méditerranée et le Programme Interreg Med, un nouvel appel à propositions de 11 millions d’euros (l’équivalent de 34 millions de dinars) pour financer des projets susceptibles de surmonter le ralentissement économique, a annoncé samedi le bureau de l’Union européenne en Tunisie.

Destiné aux organismes publics et privés basés dans les territoires éligibles des 14 pays participants à ce programme dont la Tunisie, cet appel à propositions s’articule autour du développement des entreprises et des PME, de l’innovation et du transfert technologique.

Il concerne également les thématiques liées à l’accès des PME à la recherche et à l’innovation, à l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté et à l’environnement et les changements climatiques.

Les organismes sont encouragés à développer des actions susceptibles de favoriser la régénération socio-économique à travers l’espace méditerranéen, notamment en termes de création d’emplois et d’entreprises, de transition vers des économies neutres en carbone, de prestation efficace de services de protection sociale et de soutien aux personnes les plus vulnérables.

D’après les données publiées sur le site du programme IEV CTF Med, le budget de l’appel qui est actuellement de 11 millions d’euros, pourrait être porté à 15 millions d’euros (l’équivalent de 47 millions de dinars) à condition qu’une procédure de changement majeur au niveau du Programme soit approuvée.

Le soutien financier aux projets varie de 0,5 à 1 million d’euros et jusqu’à un maximum de 90% des coûts éligibles.

Les organismes intéressés sont invités à consulter le dossier de candidature, en particulier le cahier des charges et les lignes directrices à l’intention des Demandeurs. Les propositions de projets doivent être soumises exclusivement via le formulaire de demande en ligne au plus tard le mardi 28 juillet 2020 (13h00, heure d’Europe centrale).

Le programme ” IEV CTFT Bassin Maritime Méditerranée ” est un programme de coopération transfrontalière cofinancé par l’Union européenne dans le cadre de l’Instrument Européen de Voisinage. L’objectif est renforcer la coopération dans l’espace méditerranéen afin de soutenir un développement économique, social et territorial juste, équitable et durable.

Le programme couvre au total 7 Pays Méditerranéens de l’UE (Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Portugal, Chypre) et 7 Pays Partenaires Méditerranéens dont la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie.