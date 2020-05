L’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricoles (AAAID) a l’intention de mettre en place un mécanisme d’urgence en vue d’aider à répondre aux besoins des pays arabes en produits alimentaires de base et à accroître le commerce interarabe de ces produits par le biais des sociétés auxquelles contribuent l’Autorité arabe et d’autres sociétés.

L’AAAAID indique également vouloir fournir des informations sur les quantités de surplus disponibles pour l’exportation de ces produits dans les pays arabes et les personnes vivant en dehors de ces pays.

Cette initiative fait partie de l’engagement de l’AAAID à renforcer la sécurité alimentaire dans la région arabe et fait partie de ses mesures clés pour lutter contre les risques de pénurie alimentaire dans les pays arabes au milieu de l’épidémie de Covid-19, qui a affecté toutes les économies.

Mohammed Al Mazrooei, président de l’AAAID, a déclaré: «Depuis sa création, l’AAAID s’emploie à renforcer la sécurité alimentaire dans les pays arabes en investissant dans des projets agricoles et en soutenant les programmes des petits agriculteurs. Avec la propagation de Covid-19 qui impacte négativement divers secteurs, l’AAAID a déployé tous ses efforts pour assurer un approvisionnement continu en produits alimentaires de base, étant donné que la plupart des pays arabes importent une grande partie de leurs besoins alimentaires de base de l’étranger».

Toujours selon lui, «l’AAAID travaille sur un modèle pionnier d’investissement et technique destiné à aider les entités concernées à accroître les activités liées au commerce des produits agricoles dans la région arabe. Elle coordonne également avec divers pays arabes pour répondre aux besoins de la population en produits alimentaires de base et promouvoir la solidarité face à la peur mondiale des pénuries alimentaires sur les marchés…».

L’AAAID s’est efforcée d’améliorer la coordination et la coopération entre les parties concernées pour garantir la disponibilité des produits alimentaires de base, dans les entreprises alimentaires et les usines pour l’exportation ou les produits dont ils ont besoin pour l’importation, y compris riz, maïs, pommes de terre, huiles végétales, sucre, blé produits laitiers et dérivés, fruits, légumes, viande de volaille, viandes rouges, œufs de table, poisson et fourrage.