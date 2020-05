Le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) a exprimé sa volonté de reporter le paiement des dettes et des intérêts dus sur les crédits accordés à la Tunisie, a annoncé le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Salim Azzabi dans un Tweet.

Le gouvernement tunisien n’a pas demandé au FADES le report des ses dettes c’est une initiative du Fonds, a déclaré une source du ministère à l’agence TAP.

C’est grâce aux liens solides entre la Tunisie et le Fonds que cette décision a été prise, a ajouté la même source.