Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a pris part aux réunions annuelles des instances financières arabes tenues au Koweït, le mercredi 9 avril 2025. Il a eu plusieurs rencontres avec des responsables et des investisseurs Koweïtiens.

Abdelhafidh a, à cette occasion, pris part à la séance d’ouverture des réunions ainsi qu’à la réunion du Conseil des Gouverneurs du Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social (FADES) et à celle du Conseil des Gouverneurs de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).

En marges des réunions, le ministre a rencontré le directeur général par intérim du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA), Walid Al-Bahr. Les deux parties ont souligné l’intérêt commun et la volonté de renforcer la coopération financière et technique.

Abdelhafidh s’est, en outre, entretenu avec le Directeur Général et Président du Conseil d’Administration du FADES, Badr Mohamed Al Saad, et mis l’accent sur la solidité des relations entre le Fonds et la Tunisie. La réunion a permis de suivre l’état d’avancement des études de certains projets de développement proposés au financement du Fonds. A cette occasion, une convention a été signée pour contribuer au financement d’une étude sur la valorisation du patrimoine bâti et des centres anciens dans le vieux Tunis.

Le ministre de l’économie et de la planification, a, également, eu une rencontre avec le secrétaire général du nouveau Fonds “Bader” créé au sein du FADES, Essam El Qurashi avec qui il a discuté de la coopération financière en cours, notamment en ce qui concerne le soutien des petites et moyennes entreprises (PME).

Abdelhafidh a eu, aussi, un entretien avec le président de l’Autorité arabe pour l’investissement et le développement agricole (AAAID), Obaid Saif Hamad Al Zaabi. Les deux parties ont discuté des expériences d’investissement réussies de l’AAAID en Tunisie et des opportunités d’investissement disponibles en particulier dans les filières de production et de transformation prometteuses et prioritaires.

Le ministre a, par ailleurs, rencontré des responsables de l’Autorité d’Investissement du Koweït (KIA) et le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït, Abdulrahman Al-Rabah. Les discussions ont porté sur la nécessité d’œuvrer, dans la période à venir, à exploiter les opportunités d’investissement et de partenariat disponibles en intensifiant les échanges entre les secteurs privés et les structures de soutien à l’investissement des deux pays.

Dans le même cadre, le ministre de l’économie a eu un entretien avec Salah Mohammad Saqer Al-Maousherji, président du groupe koweïtien Al-Arabi Holding, actifs dans plusieurs pays. Cet entretien a porté sur les opportunités d’investissement offertes en Tunisie dans plusieurs secteurs. Le président du groupe koweïtien a exprimé l’intérêt du groupe à investir en Tunisie et à établir une coopération et un partenariat fructueux dans l’intérêt des deux parties.