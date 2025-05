L’Assemblée des représentants du peuple tiendra lundi une séance plénière, consacrée à l’examen d’un projet de loi portant approbation de l’accord de prêt signé au Koweït le 20 février 2025 entre la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social.

Le prêt vise à financer le projet d’extension et de réhabilitation de la route nationale n°20 dans le gouvernorat de Kébili.

Ce projet de loi, qui comporte un seul article, vise à approuver cet accord de prêt d’un montant global de 7 millions de dinars koweïtiens, soit l’équivalent de 70 millions de dinars tunisiens, conformément aux dispositions de la Constitution, notamment ses articles 74 et 75.

Selon le rapport de la commission des finances et du budget, ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de développement de l’État, axée sur l’amélioration des conditions de vie des citoyens, le soutien au développement économique et la promotion de l’investissement.

Ce projet s’inscrit également dans le cadre des efforts du ministère de l’Équipement et de l’Habitat pour améliorer la liaison entre les gouvernorats de l’Est et de l’Ouest du pays (Médenine, Gabès, Kébili et Tozeur).

Des interventions ayant déjà eu lieu dans le cadre de programmes pour la réhabilitation ou le renforcement de la route nationale n°20 dans plusieurs segments situés dans les gouvernorats de Médenine, Gabès et Tozeur jusqu’à la région d’El Fouar (gouvernorat de Kébili).

Les travaux envisagés consistent en la réhabilitation de la route nationale n°20, reliant la région d’El Fouar (au point kilométrique 201) à celle de Rjim Maâtoug (au point kilométrique 274), soit une longueur totale de 73 km.

Le projet comprend également l’exécution des travaux ainsi que les services techniques nécessaires, en plus de la réalisation d’éventuelles études complémentaires pour l’exécution, et l’introduction des ajustements nécessaires.

Le coût total du projet s’élève à environ 82 millions de dinars tunisiens (hors taxes). Le Fonds arabe pour le développement économique et social contribuera à hauteur de 90 % du coût des travaux.