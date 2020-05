A l’échelle internationale, ce sont les Etats-Unis qui continuent à dominer de la tête et des épaules, avec 58 business schools classées sur un total de 177. Suivis de l’Inde (24) et de la Chine (10).

Au Sud, rien de nouveau, en ce qui concerne les business schools. D’après l’édition 2020 du classement mondial de ces prestigieuses écoles (Best Business Schools In The World For 2020), élaboré par CEO World Magazine (édité à New York), celles des pays de l’hémisphère méridional de notre planète, notamment africaines et arabes, continuent à briller par leur faible présence. Ces pays n’y sont représentés que par 12 institutions sur un total de 177.

La part des pays arabes est de 9 et les Emirats Arabes Unis s’y taillent la part de lion avec 3 business schools. La première à l’échelle arabe est 19ème à l’échelle internationale : INSEAD Business School (Abu Dhabi), une émanation de l’INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires, Paris) qui est elle-même le produit d’un partenariat entre Alliance Sorbonne Université, Wharton University of Pennsylvania, et Tsinghua University (Chine), présente également en Asie et aux Etats-Unis.

La deuxième business school arabe la mieux classée (2ème, 31ème dans le monde) est la London Business School (Dubaï), suivie de l’Emlyon Business School (Casablanca, 3ème, 147ème), de The College of Business and Economics of Qatar University (Doha, 4ème, 152ème), de The University of Dubai (5ème, 153ème), du College of Business Administration at Kuwait (Kuwait City, 6ème, 159ème), de United Arab Emirates University (Abu Dhabi, 7ème, 161ème), de The American University in Cairo (8ème, 172ème) et de American University of Beirut (9ème, 176ème).

Sur les quatre business schools africaines classées, deux sont sud-africaines : Graduate School of Business (Cape Tow, 1ère, 169ème) et la GIBS Business School, University of Pretoria (2ème, 170ème). Les deux autres sont ghanéenne –China Europe International Business School (CEIBS, Accra, 3ème, 171ème)- et égyptienne -The American University in Cairo (3ème, 172ème).

A l’échelle internationale, ce sont les Etats-Unis qui continuent à dominer de la tête et des épaules, avec 58 business schools classées sur un total de 177. Dans le top 10, on en trouve d’ailleurs 5, dans l’ordre : MIT Sloan School of Management (1ère à l’échelle internationale), Harvard Business School (2ème), The Wharton School (4ème), Columbia Business School (9ème), et Haas School of Business at University of California, Berkeley (10ème).

Les autres business schools figurant au Top 10 sont : INSEAD Business School (France, 3ème), London Business School (5ème), IESE Business School (Espagne, 6ème), Said Business School (Oxford, London, 7ème), et ESADE Business School (Espagne, 8ème).

Vingt-trois autres pays figurent au classement Best Business Schools In The World, dont dix européens et sept asiatiques. Les mieux loties sont l’Inde, avec vingt-quatre business schools, la Chine (10), l’Australie (8), le Canada et la France (6).

M.M.