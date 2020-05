Le chef du gouvernement Elyès Fakhfakh s’est entretenu vendredi par téléphone avec le premier ministre Français Edouard Philippe des relations de coopération bilatérale et de la volonté commune de les consolider en ces circonstances exceptionnelles que connait le monde face à la propagation du Covid-19.

L’entretien a, également, permis de passer en revue les moyens de renforcer la solidarité et la coopération internationales pour mieux faire face au virus.

Cités dans un communiqué de la présidence du gouvernement, les deux parties ont échangé les vues sur les mécanismes de coordination et d’échange d’expertises pour combattre la pandémie et limiter ses répercussions économiques et sociales sur les deux peuples.

L’accent a été mis, aussi, sur les moyens de réduire les incidences de cette situation sanitaire sur les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays dans l’après covid.

Les deux hauts responsables ont affirmé le souci partagé de développer les relations de coopération très anciennes unissant la Tunisie et la France et la détermination commune de les diversifier pour englober de nouveaux domaines et réaliser, ainsi, un avenir meilleur de la coopération bilatérale.

Sur un autre plan, le chef du gouvernement s’est enquis, lors de l’entretien, de la situation des Tunisiens résidant en France, parmi les cadres, étudiants et les employés.

Il a affirmé le besoin de coordonner les efforts pour leur fournir la prise en charge nécessaire.