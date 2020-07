Le ministre de l’Industrie et des PMEs, Salah Ben Youssef, a salué, jeudi, le niveau des relations tuniso-françaises surtout pendant la crise de la pandémie du coronavirus.

S’exprimant lors de l’inauguration du webinaire sur les priorités du gouvernement afin de réaliser la relance économique et industrielle, Ben Salah a salué aussi le rôle joué par les sociétés françaises implantées en Tunisie, notamment, celles exerçant dans les secteurs de composants automobiles, d’aéronautique, et de textile.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue les actions prises par le gouvernement en vue de soutenir les sociétés industrielles, préserver les postes d’emploi et prévenir la propagation de la pandémie entre les employés. Parmi ces actions, il a mis l’accent sur celles relatives au recours à la numérisation de l’administration et à l’accompagnement des entreprises en difficulté.

Ben Salah a rappelé, en outre, que le gouvernement a consacré une enveloppe de 700 millions de dinars (MD) pour assurer la restructuration d’un nombre d’entreprises, outre la mobilisation d’un budget de 300 MD pour soutenir les PME.

Ont pris part au webinaire, Patrick Martin, président délégué du MEDEF, le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi et plusieurs hommes d’affaires tunisiens et français.

Il convient de rappeler qu’on recense en Tunisie 597 sociétés françaises, dont 245 sont actifs dans le secteur du textile et de l’habillement, 95 dans le secteur des industries mécaniques et 83 dans le secteur des industries électroniques. Ces entreprises offrent plus de 104 mille emplois.