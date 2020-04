Le ministre du Commerce, Mohamed Msilini a indiqué mercredi, que les marchés et les commerces seront approvisionnés en produits alimentaires de manière normale, durant le mois de ramadan, précisant que le ministère dispose d’un stock suffisant de produits de consommation de base.

Intervenant lors d’une conférence de presse tenue mercredi à Tunis, le ministre a précisé que tous les produits agricoles (légumes, fruits et production animale) sont fournis, même si les prévisions tablent sur une baisse de l’offre durant la période d’intersaison, qui contribuera automatiquement, à la hausse des prix.

Et d’ajouter que cette baisse de l’offre concernera aussi, les viandes rouges, assurant que le gouvernement interviendra pour réguler le marché par l’importation de près de 200 tonnes. Pour ce qui est production des volailles, le stock national en cette matière dépasse la demande de 250%, a assuré le ministre.

De même, pour le stock des œufs, il est fixé à hauteur de 55 millions œufs, le prix de quatre œufs étant de 850 millimes. Le ministère œuvrera a éviter toute pénurie de semoule et de farine, a t-il poursuivi.

S’agissant du volet contrôle, Msilini a souligné que les équipes de contrôle économique ainsi que les agents de police vont assumer leur rôle de supervision des prix et de la qualité des produits, pour lutter contre les infractions, appelant les citoyens à informer le ministère de tout dépassement observé.

Et de poursuivre que le département du commerce contrôle tous les produits exposés dans les marchés et intervient en cas d’infractions via des opérations de saisie et aussi d’arrestation et d’interdiction de l’approvisionnement ,des commerçants contrevenants…

Les opérations de contrôle (sanitaire, origine des marchandises, qualité, respect du poids des produits…), sont réalisées au niveau de différents circuits de distribution, a-t-il conclu.