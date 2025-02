Il est essentiel d’adopter une culture sanitaire afin d’éviter les risques liés aux contaminants alimentaires notamment à l’approche du mois de Ramadan, période connue par l’intensification de l’activité économique et la hausse des tentatives de fraude chez certains commerçants”, a souligné le directeur général de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), Mohamed Rebhi.

Dans une interview télévisée accordée à l’agence TAP, Rebhi a indiqué que l’INSSPA fournit de grands efforts pour contrôler l’ensemble du circuit des produits alimentaires mais le consommateur demeure le principal contrôleur des produits qu’il souhaite acheter en s’assurant du respect des conditions sanitaires relatives à leur exposition et leur stockage.

Dans ce contexte, il a mis l’accent sur la nécessité d’acheter les produits alimentaires mis en vente dans les magasins soumis à un contrôle strict, et d’éviter les marchés parallèles et les vendeurs ambulants, même si les produits vendus affichent une certification qui est souvent falsifiée.

Rebhi a fait savoir que l’INSSPA a commencé dès le 15 janvier dernier à contrôler les produits qui seront mis en vente durant le mois de Ramadan et elle a intensifié le contrôle de certains produits sensibles et très demandés pendant cette période, comme le lait et ses dérivés, la viande, les œufs, les fruits secs, les pâtisseries et les produits salés.

Selon le responsable, l’Instance renforcera également les analyses en laboratoire des échantillons de produits suspects, dont l’innocuité ne peut être vérifiée à l’œil nu.

Rebhi a mis en garde contre les graves conséquences sanitaires liées à la consommation de produits alimentaires contaminés appelant les citoyens à éviter l’achat de certains produits contenant des colorants interdits en Tunisie ou provenant de circuits commerciaux non contrôlés, comme certaines variétés de chocolat et de confiseries récemment apparues sur le marché.

Il a également signalé que certains commerçants ont recours à des pratiques frauduleuses pour masquer la détérioration de leurs marchandises et utilisent des pesticides sur les fruits et légumes secs pour éliminer les insectes, ajoutent des substances dangereuses aux fromages moisis pour leur redonner leur blancheur, ou encore mélangent la viande hachée avec des déchets de viande impropres à la consommation.

Le directeur général de l’INSSPA a indiqué qu’un programme spécifique de contrôle des produits alimentaires vendus aux alentours des établissements scolaires a été mis en place et sera appliqué avec rigueur pour protéger la santé des enfants.

Rebhi a ajouté que l’Instance prévoit également de renforcer le contrôle dans les régions connues par la vente de produits laitiers et de pâtisseries traditionnelles très prisées pendant Ramadan, comme le gouvernorat de Béja faisant savoir que des sanctions sévères seront infligées à l’encontre de tout commerçant qui met en péril la santé des citoyens.

Enfin, Rebhi a appelé tous les citoyens à soutenir les efforts de l’Instance en matière de contrôle en signalant toute infraction aux normes sanitaires via la plateforme interactive du site officiel de l’instance ou en appelant le numéro vert 80106977. Il a assuré que chaque réclamation fait l’objet d’un traitement immédiat.