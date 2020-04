Le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, Salah Ben Youssef, a démenti la divulgation des normes de production des bavettes protectrices au profit de certains industriels, avant l’élaboration d’un cahier des charges et le publier sur le site électronique du ministère.

Dans une déclaration aux à la presse, lors de sa visite de terrain à certains établissements industriels à Ben Arous, Ben Youssef a souligné que le ministère de la Santé s’est enquis, le 4 avril dernier, des moyens disponibles permettant de produire 30 millions de bavettes lavables par des matières premières locales et conformément à des normes bien déterminées.

Il a été convenu de créer une commission comprenant des experts relevant du Centre technique de textile (CETTEX), des représentants d’entreprises industrielles spécialisées dans la production de ces bavettes ainsi que des représentants des départements de l’Industrie et de la Santé, et ce pour concevoir un modèle de navette répondant aux normes techniques requises, a-t-il ajouté.

A ce propos, le ministre a indiqué que la commission a terminé, samedi 11 avril, l’élaboration du cahier des charges qui a été immédiatement publié sur les sites officiels du ministère de la Santé et celui de l’Industrie. Ce qui dément les informations relatives à la divulgation des normes de production au profit de certains industriels précis, a-t-il conclu.