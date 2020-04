Les ministères du Commerce et de l’Industrie et des PME ont fixé les points de vente des bavettes préventives et polyvalentes auprès des distributeurs des médicaments et des surfaces commerciales avec le respect des conditions techniques.

Les deux départements ministériels exigent dans un communiqué commun, que ces bavettes soient conformes aux normes contenues dans le cahier des charges techniques, publié le 11 avril 2020, avec la présentation d’un rapport de conformité délivré par des laboratoires reconnus à l’échelle internationale.

Le communiqué est adressé notamment, aux entreprises industrielles, y compris les entreprises totalement exportatrices des bavettes à multiple-usage (conformément à l’arrêté n°6 datant le 16 avril 2020, permettant aux entreprises industrielles totalement exportatrices actives dans les secteurs des industries agroalimentaires et des produits médicaux et paramédicaux, d’augmenter au cours de l’année 2020, le taux de la commercialisation locale de leurs produits à 100% de leurs chiffres d’affaires réalisés en 2019).

Il évoque la nécessité de respecter la décision du ministre du commerce n°139 datant du 24 avril 2020, qui fixe le prix maximal des bavettes polyvalentes destinées au public à 1850 millimes l’unité, y compris le TVA.

L’approvisionnement du marché local en bavettes à multiple-usages s’inscrit dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation de la pandémie coronavirus au cours de la prochaine période qui sera marquée par le deconfinement progressif à partir du 4 mai 2020.