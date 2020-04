Des députés de la Commission santé à l’Assemblée des représentants du peuple ont estimé, mercredi 8 avril, que le manque de coordination entre les ministères des Affaires sociales et de la Santé a entraîné un grand rassemblement de citoyens devant les bureaux de poste pour obtenir les aides financières.

Lors d’une réunion à distance, plusieurs députés se sont dits préoccupés par ce genre de comportement qui risque d’accentuer le risque de propagation du Coronavirus en raison du non respect de la distanciation sociale recommandée comme étant l’une des mesures barrières contre ce fléau viral.

Ils ont souligné la nécessité de fournir aux travailleurs de la santé le matériel de protection nécessaire pour prévenir la transmission du virus.

Ils ont, également, souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé de la santé pour faire face à cette épidémie, déplorant le fait que la commission de la santé ne soit pas représentée au sein du comité permanent chargé du suivi de la propagation du Coronavirus.

Certains députés ont évoqué les lacunes enregistrées dans la campagne de lutte contre le virus dont, notamment, le retard dans la fermeture des frontières du pays et la non réussite à imposer un respect strict des mesures de confinement sanitaire général, exigeant des sanctions plus sévères contre tous ceux qui négligent ces dispositions.