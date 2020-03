La santé, la sécurité du citoyen et la garantie des salaires des travailleurs du secteur privé, constituent les priorités absolues, souligne l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Dans un communiqué publié samedi à Tunis, l’organisation patronale met l’accent également sur l’importance de garantir l’approvisionnement du citoyen en produits de première nécessité, de respecter les prix et de constituer un stock qui répond aux besoins du consommateur, un des principaux maillons du système économique nationale.

L’UTICA assumera son rôle de défenseur du secteur privé qui emploi plus de 2 millions tunisiens, souligne le communiqué, rappelant que ce secteur contribue à l’investissement, à l’exportation, et au développement et œuvre à réaliser la garantir la sécurité alimentaire nationale et l’autosuffisance en produits alimentaires, médicaments, produits d’hygiene et de santé , qui sont les fondements de la souveraineté nationale, notamment dans ces conditions spéciales.

L’UTICA exprime également son refus de toute tentative d’atteinte aux principes de la propriété privée et de la liberté d’initiative sous toutes ses formes “L’UTICA demeurera toujours une force de proposition pour la présidence du gouvernement, le gouvernement et pour le parlement en vue de préserver le tissu économique ajoute le communiqué”, évoquant également son rôle, ainsi que celui de l’UGTT, en termes de réalisation de la paix sociale”.

L’UTICA salue aussi l’engagement et l’adhésion de toutes les composantes du secteur privé ( artisans, PME, grandes entreprises, grands groupes et banques) pour lutter contre la propagation du COVID619, soit à travers les dons financiers, les campagnes de collecte des produits alimentaires et Produits d’hygiene , outre la fourniture des équipements médicaux et produits pharmaceutiques aux hôpitaux, ainsi que par l’accompagnement technologique et le soutien du secteur public pour contrecarrer cette épidémie.

La centrale patronale exprime par ailleurs sa satisfaction quant aux positions exprimées par le Gouvernement qui soulignent l’importance du rôle du secteur privé et du capital national, mettant en exergue l’unité nationale et la solidarité pour faire face à cette situation de crise.