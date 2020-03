Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Nizar Yaïche, ministre des Finances, a déclaré qu’après discussion avec le Fonds monétaire international, décision a été prise de suspendre la sixième révision du programme de coopération entre la Tunisie et le FMI et l’adoption d’un nouveau programme qui reflète les nouvelles orientations du gouvernement, notamment sociales et économiques.

Dans cette optique, un accord est en cours de conclusion sur les axes les plus importants, a assuré Yaïche qui ajoute qu’un accord avait également été conclu avec le Fonds monétaire international sur le “ programme Corona “, selon lequel au moins 400 millions de dollars seront dépensés dans les prochaines semaines pour aider la Tunisie à résister aux répercussions de cette crise sanitaire mondiale.