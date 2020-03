Dix nouvelles contaminations ont été confirmées mercredi, le 18 mars 2020,a annoncé jeudi la directrice de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya lors d’un point de presse.

Il s’agit d’un seul cas local et de 9 cas importés, a-t-elle précisé, rappelant que la Tunisie a aussi enregistré la guérison du premier cas de contamination. Le bilan est désormais, de l’ordre de 38 cas de contamination, selon Ben Alaya qui a noté que 25 cas sont importés et 14 cas locaux.

Sur 86 analyses effectuées mercredi, le 18 mars 2020, 10 cas ont été testés positifs, a-t-elle encore ajouté. Selon Ben Alaya, toutes les personnes sont prises en charge. Il est à noter que jusqu’au 18 mars 2020, 611 analyses ont été effectuées.

Jusqu’au 18 mars 2020, 8787 personnes ont été placées en auto isolement, dont 5628 ont terminé la période d’auto isolement et 3159 respectent encore cette mesure sanitaire, selon la même source.

Ben Alya a souligné que la Tunisie risque de passer au 3ème phase épidémiologique en cas de non application et du non respect des mesures préventives annoncées par l’Etat.