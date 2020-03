La Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) annonce lundi sa décision de participer à l’action nationale de solidarité pour aider à la lutte contre le Coronavirus mis en place par le ministère de la Santé par une contribution financière d’un montant de 20.000 dinars sous forme de don.

Cette décision vient suite à la réunion de son bureau fédéral hier dimanche, pour étudier la situation qui prévaut actuellement dans le pays face au risque d’épidémie de Coronavirus.

Dans ce contexte, la FTAV lance un appel à tous ses adhérents à contribuer financièrement à ce Fonds.

De même, elle sollicite les agences de voyages afin qu’elles soutiennent avec leur matériel roulant les structures du ministère de la Santé dans les régions.

Elle leur demande également, de s’engager si nécessaire dans des actions de volontariat au profit de la communauté nationale dans la situation sanitaire délicate que notre pays traverse, en formulant le vœu que la Tunisie puisse traverser cette épreuve le plus vite possible avec l’aide et la solidarité de tous ses enfants.