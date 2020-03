Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi s’est entretenu, mardi, au palais du Bardo avec le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray.

La coopération entre le ministère et le parlement à travers notamment l’organisation de rencontres périodiques avec la Commission des droits, des libertés et des relations extérieures, l’examen des questions locales et régionales ainsi que le dossier des Tunisiens résidant à l’étranger, ont été au centre de l’entretien, indique l’ARP dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, Noureddine Erray a relevé que la Tunisie va retrouver sa place sur la scène régionale et internationale et défendra ses priorités tout en veillant à ouvrir les canaux de dialogue en s’attachant aux constantes diplomatiques.

La Tunisie, a-t-il affirmé, jouera un rôle de premier plan en matière de lutte contre le terrorisme et ne ménagera aucun effort pour trouver une solution à la crise libyenne sur la base de la légalité internationale et en écartant la voie militaire.

Pour sa part, le président de l’ARP a souligné l’importance de la complémentarité parlementaire et diplomatique et la garantie de l’harmonie entre les institutions de l’Etat.

Il a insisté sur le rôle de l’Algérie dans le dossier libyen, affirmant que “l’Algérie constitue un appui principal pour la Tunisie dans toutes les étapes”.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné, quant à lui, la convergence de vues entre la Tunisie et l’Algérie, ajoute la même source.