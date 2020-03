Puissance inédite, dynamique de conduite exceptionnelle, confort unique : Porsche présente la nouvelle 911 Turbo S. Déclinée en versions Coupé et Cabriolet, la nouvelle génération de la sportive deux portes offre une puissance de 650 ch (478 kW). Son moteur boxer de 3,8 l avec ses deux turbocompresseurs à géométrie variable (VTG) délivre 70 ch (51 kW) de plus que sa devancière. Le couple maximal atteint désormais 800 Nm (+ 50 Nm). Avec sa boîte PDK huit rapports à double embrayage, configurée spécifiquement pour le modèle Turbo, elle franchit les 100 km/h départ arrêté en 2,7 s (- 0,2 s par rapport à sa devancière), la vitesse de pointe reste inchangée à 330 km/h.

Les dimensions de la 911 Turbo S ont sensiblement augmenté à l’instar de ses propriétés dynamiques. La caisse s’élargit de 45 mm à l’avant, pour une largeur de 1 840 mm, et de 20 mm à l’arrière, qui affiche désormais une largeur de 1 900 mm. L’élargissement de la voie, l’optimisation de l’aérodynamique et la monte de pneumatiques de tailles différentes à l’avant et à l’arrière améliorent la maniabilité et contribuent à la sportivité de la voiture. L’aérodynamique adaptative comprend notamment des volets d’air de refroidissement réglables à l’avant. L’aileron arrière élargi permet d’accroître la déportance. Pour la première fois, la 911 Turbo S est chaussée de pneumatiques de tailles différentes : jantes 20 pouces à l’avant et jantes 21 pouces à l’arrière. De nouvelles options soulignent la sportivité de la nouvelle 911 à transmission intégrale : châssis sport avec système de suspension active Porsche Active Suspension Management (PASM), surbaissé de 10 mm, et système d’échappement sport avec clapets réglables, pour une signature sonore unique.

Le nouveau moteur de la 911 Turbo S est issu de celui de la 911 Carrera dernière génération. Système de refroidissement de l’air de suralimentation entièrement repensé, nouveaux turbocompresseurs à géométrie variable (VTG) plus volumineux en configuration symétrique avec soupapes de décharge (wastegate) à commande électrique, culasses dotées d’injecteurs piézoélectriques : les caractéristiques du nouveau moteur turbo confèrent à la voiture des performances hors pair en termes de réactivité, de puissance, de couple, d’émissions et de montée en régime.

Le nouveau bloc six cylindres comporte quatre points d’entrée, dotés d’une section plus grande et d’une moindre résistance, améliorant ainsi le rendement global du moteur. Les deux turbocompresseurs montés en miroir (configuration symétrique), équipés chacun d’une turbine à géométrie variable (VTG), affichent des dimensions plus généreuses que sur le modèle précédent. Les roues du compresseur et de la turbine tournent désormais dans un sens opposé.

La voiture offre un parfait équilibre tant dans un usage quotidien sur route que sur les circuits de vitesse. La montée en puissance de la nouvelle génération du Turbo S est nettement perceptible dans l’accélération de 0 à 200 km/h, que la voiture réalise en 8,9 s (1 s de moins que sa devancière). Grâce à l’amélioration de la transmission intégrale Porsche Traction Management (PTM), la boîte de transfert délivre nettement plus de couple : jusqu’à 500 Nm sur le train avant. Avec le nouveau châssis PASM, fourni de série, le réglage plus dynamique et précis des amortisseurs contribue à la dynamique de conduite de la voiture : stabilisation accrue des mouvements de roulis, remarquable tenue de route, précision directionnelle et vitesse élevée en courbe.

Le nouveau bouclier avant avec ses entrées d’air élargies affiche un design typique des modèles Turbo : blocs optiques à double maillage, éclairage matriciel à LED de série, phares à fond obscurci. Le nouveau design du spoiler avant à déploiement par commande pneumatique et l’aileron arrière élargi accroissent la déportance de 15 %. Les lignes effilées au niveau de l’habitacle sont mises en valeur par les épaules élargies avec entrées d’air intégrées à l’arrière. Ce restylage est complété par l’embout rectangulaire des sorties d’échappement en Noir haute brillance.

L’habitacle se distingue par la qualité des finitions et la sportivité de l’ambiance intérieure. Les équipements de série comprennent un intérieur entièrement cuir et des inserts décoratifs en carbone avec des touches Argent (Light Silver). Les sièges sport 18 réglages rendent hommage à la première 911 Turbo (Type 930). Les éléments graphiques et les monogrammes qui agrémentent le combiné d’instruments complètent la signature stylistique du modèle Turbo S. Grâce à la nouvelle disposition du système de navigation et d’infodivertissement, le conducteur peut utiliser l’écran central 10,9 pouces du PCM en toute simplicité, en restant concentré sur la conduite. D’autres équipements sont fournis de série, comme le volant sport GT, le pack Sport Chrono avec la nouvelle application intégrée Porsche Track Precision et le système audio BOSE® Surround.

Les deux déclinaisons de la 911 Turbo S (Coupé et Cabriolet) sont d’ores et déjà disponibles à la commande. Les premiers exemplaires seront livrés dans la région en mai 2020. Pour plus d’informations sur le prix de vente, les caractéristiques et les disponibilités du modèle, veuillez vous renseigner auprès de votre Centre Porsche le plus proche.

911 Turbo S Cabriolet : Consommation de carburant en cycle mixte – 11,3 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte – 257 g/km

911 Turbo S Coupé : Consommation de carburant en cycle mixte – 11,1 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte – 254 g/km

Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 sont mesurées sur la base du nouveau protocole d’essai harmonisé WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Protocole d’essai harmonisé à l’échelle mondiale pour les voitures de tourisme). Les valeurs ainsi mesurées sont converties en données NEDC. Toutefois, ces valeurs converties ne peuvent pas être comparées aux valeurs qui auraient été mesurées selon le cycle de conduite européen NEDC utilisé auparavant.