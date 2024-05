En hommage aux propriétaires de la voiture du rêve (on l’appelle ainsi) et en guise d’amélioration de la qualité et de la proximité de ses services, la Société Ennakl Automobiles a inauguré lundi après-midi, en partenariat avec Sfax Auto, son tout nouveau Centre de Service après-vente agréé Porsche dans la ville de Sfax. Un deuxième Centre suivra à Sousse, indique-t-on lors de la cérémonie d’inauguration officielle à laquelle ont été conviés une pléiade d’hommes d’affaires de la Capitale du Sud et des professionnels du monde de l’automobile.

L’ouverture s’est déroulée, en effet, dans une ambiance festive, conviviale et prestigieuse au milieu d’une décoration bien simple mais magistralement embellie par la présence de la berline électrique Porsche Taycan.

Le Directeur général de la Société Ennakl Automobiles Anouar Ben Ammar a expliqué ce qu’il y a de spécial dans cette voiture : « Plus qu’un simple véhicule, Porsche c’est beaucoup d’émotions et une source de fierté pour son propriétaire depuis le modèle emblématique 911 de 1964 jusqu’aux modèles les plus récents (Taycan, Macan, Panamera). Et delà, notre responsabilité pour satisfaire cette clientèle est très grande, et notre service après-vente doit se hisser à un niveau très élevé ».

D’ailleurs en plus de la proximité, le nouveau Centre de Sfax répond aux normes de Porsche les plus exigeantes conformément aux standards d’accréditation en matière de formation et d’expertise technique des équipes et techniciens engagés.

Aujourd’hui, l’expérience client et la notion de rêve associée à cette voiture, considérée comme une icône de l’industrie automobile alliant élégance et performance sont deux maitre mots chez l’équipe Ennakl et Sfax Auto dans la mise en place commune de ce Centre agréé Porsche, a tenu à préciser Habib Lasram, le DGA de la Société Ennakl en Charge du développement, des agences, de la logistique et des pièces de rechange des véhicules et du marketing dans une déclaration à Webmanagercenter.

L’ouverture de ce premier Centre en dehors de la Capitale rentre dans le droit fil de la stratégie de développement de la marque Porsche en Tunisie avec des équipements et des techniciens qui sont conformes aux standards de cette marque allemande de luxe dont les propriétaires sont souvent des gens passionnés et de vrais connaisseurs de voitures.

Ennakl en tant qu’importateur de véhicules développe, ajoute M. Lasram, son savoir-faire et la qualité de ses services de réparation et de maintenance dans divers créneaux dont celui des voitures électriques qu’il importe et commercialise, notamment pour la marque Porsche.

Pour rappel, la voiture Porsche a fait son entrée en Tunisie en 2007 avec la société Ennakl et l’on compte aujourd’hui pas moins de 1700 voitures de cette belle voiture.

Notons que la marque Porsche qui a été fondée en 1931 par l’ingénieur autrichien Ferdinand Porsche. Ce constructeur d’automobile de sport a intégré, depuis 2009, le groupe Volkswagen.

Mohamed Sami KECHAOU