Nouvelle Porsche 911 GT3 : puissance, légèreté et innovations

Porsche a dévoilé ses nouvelles versions de la 911 GT3, incluant pour la première fois une déclinaison Touring, lors du 25e anniversaire de ce modèle iconique. Ces véhicules, propulsés par un moteur atmosphérique 4.0 litres développant 510 ch, offrent une expérience de conduite hautement sportive, combinée à des innovations pour les amateurs de personnalisation.

Le Weissach Package permet des ajustements pour la piste, tandis que la version Touring se distingue par un design épuré sans aileron arrière, avec un intérieur luxueux et une option inédite de sièges arrière.

Le nouveau design de la 911 GT3 améliore l’aérodynamisme et la stabilité, avec des ajustements sur la suspension et les pneus pour une conduite optimisée. Les deux versions intègrent une boîte manuelle ou une transmission à double embrayage, avec une accélération impressionnante de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Les options légères, telles que les sièges baquets en carbone et les roues en magnésium, réduisent le poids total à seulement 1 420 kg.

L’intérieur associe sportivité et confort avec des sièges réglables et un tableau de bord moderne, intégrant des technologies comme l’affichage tête haute et des commandes optimisées pour la conduite sur circuit. Porsche propose également des packages Clubsport pour une utilisation sur piste et un chronographe exclusif pour les propriétaires, inspiré du design de la 911 GT3.