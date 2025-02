La Formule E s’apprête à marquer une double première avec l’introduction du Jeddah E-Prix, une nouvelle destination au calendrier, et le Pit Boost, un arrêt aux stands permettant la recharge ultra-rapide des monoplaces. L’écurie TAG Heuer Porsche Formula E Team, en quête d’un dixième podium consécutif, espère confirmer son excellente dynamique après son doublé au Mexico City E-Prix.

Thomas Preining en essais officiels

En marge de la compétition, le pilote autrichien Thomas Preining, champion DTM 2023, participera au test officiel des rookies, lui permettant d’évaluer la Porsche 99X Electric sur le tracé saoudien. Ce dernier a déjà pu tester le bolide lors des essais d’avant-saison à Berlin.

Des performances historiques en Arabie Saoudite

Porsche affiche déjà trois victoires sur le sol saoudien, notamment grâce à Pascal Wehrlein, vainqueur des deux courses du Diriyah E-Prix la saison passée. L’écurie allemande avait fait ses débuts en Formule E en 2019 avec une deuxième place signée André Lotterer à Diriyah.

Un circuit adapté aux monoplaces électriques

Le Jeddah Corniche Circuit, long de 3,001 km, a été modifié pour accueillir la Formule E, avec quatre chicanes supplémentaires destinées à favoriser la régénération d’énergie des monoplaces GEN3 Evo. Cette adaptation marque une différence notable avec la version utilisée par la Formule 1 depuis 2021.

Le Pit Boost : une recharge inédite en pleine course

Pour la première fois, les monoplaces pourront se recharger pendant la course, avec un arrêt aux stands de 34 secondes, permettant d’injecter 3,85 kWh d’énergie via un système de recharge ultra-rapide à 600 kW. À titre de comparaison, la Porsche Taycan Turbo GT, voiture de sécurité officielle de la Formule E, atteint un maximum de 320 kW. Ce développement illustre le transfert de technologie entre la compétition et la production automobile.

Classements provisoires après deux courses

Dans le championnat pilotes, António Félix da Costa mène avec 37 points, devant Oliver Rowland et Mitch Evans (25 points chacun). Pascal Wehrlein, champion en titre, est quatrième avec 21 points. Porsche domine le classement constructeurs (55 points), devant Nissan (54 points) et Jaguar (41 points).

Des enjeux stratégiques pour Porsche

Le directeur de Porsche Motorsport, Florian Modlinger, anticipe des stratégies de course variées avec et sans Pit Boost, influençant la gestion de l’énergie. Pour Wehrlein et da Costa, l’objectif est clair : conserver la série record de podiums et asseoir la domination de Porsche en Formule E.