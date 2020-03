La photographie sera au cœur de la première exposition collective “(Contre) Nature” de la série “Nouveaux Regards”, organisée par la Maison de l’Image, un centre culturel privé dédié à l’image.

“(Contre) Nature” dont le vernissage aura lieu jeudi 5 mars, à 19h, sera visible du 05 au 29 mars 2020 à la galerie de la Maison de l’Image à Mutuelleville à Tunis.

Cette exposition, placée sous le commissariat du photographe Hamideddine Bouali, sera l’occasion de découvrir l’univers hétéroclite des photographes Amir Ghozlani, Helmi Dlhmi, Noureddine Ahmed, Yasmine Abed, Yassine Triki et Zayene.

Dans une déclaration à la TAP, Wassim Ghozlani, artiste photographe et directeur de la Maison de l’Image, a annoncé que “les expositions collectives se feront dans le cadre du cycle Nouveaux regards, tout en s’ouvrant sur d’autres disciplines comme la BD, le digital art et l’illustration”.

Les expositions, “Nouveaux regards” mettront en avant les créations d’artistes confirmés mais aussi les travaux de jeunes talents à travers des expositions collectives et personnelles.

L’exposition sera ouverte au public du lundi au dimanche, de 10h à 19h.