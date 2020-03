La Cinémathèque tunisienne et le patrimoine cinématographique de Tunisie seront au cœur d’une rencontre, jeudi 5 mars 2020, à la Maison de Tunisie à Paris.

Hichem Ben Ammmar, cinéaste et directeur artistique de la Cinémathèque tunisienne sera l’hôte de cette rencontre intitulée “Les défis de la Cinémathèque tunisienne et la valorisation du patrimoine cinématographique”.

Elle sera suivie d’une projection d’un film “Bourguiba de Retour” réalisé par Hichem Ben Ammar. Ce documentaire politique est un moyen-métrage (50′) datant de 2017 qui est produit par 5/5 productions.

Cet événnement est organisé en partenariat entre la Cinémathèque tunisienne, la Fondation de la maison de Tunisie et la Cité internationale universitaire de Paris.

La Fondation de la Maison de Tunisie fait partie des 39 résidences de la Cité Internationale Universitaire de Paris. Elle a pour but d’exploiter et entretenir la maison des étudiants tunisiens tout en contribuant à l’œuvre de rapprochement intellectuel et moral poursuivie par les fondateurs de la Cité Internationale Universitaire de Paris, lit-on sur le site de la Fondation.