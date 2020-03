Un concert de musique classique intitulé “Beethoven” placé sous la direction du Maestro espagnol Diego Miguel-Urzanqui, aura lieu, samedi 07 mars, au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture.

Ce concert prévu à 19h00 sera donné par l’Orchestre Symphonique Tunisien du Pôle Musique et Formations Symphoniques. Il verra la participation de deux solistes, la violoniste Hélène Collerette (Canadienne installée en France) et la pianiste Elizabeth Sombart (Française).

Au programme deux œuvres de Beethoven, le Concerto pour violon et orchestre en Ré majeur et le Concerto N 4 pour piano et orchestre.

“Beethoven” est un concert dédié au génie du célèbre compositeur allemand Ludwing van Beethoven (1770-1827). L’année 2020 marque le 250e anniversaire de la mort de ce grand Maître de la musique classique dont l’œuvre fait partie du patrimoine mondial de l’humanité.

Les Tickets sont en vente à la Cité de la culture et en ligne sur https://tikashop.poste.tn/

Les prix des tickets sont comme suit :

Orchestre : 30 dinars

Balcon 1 : 20 dinars

Balcon 2 : 10 dinars

Etudiants : 5 dinars