“Aspects du cinéma marocain” et “Femmes de Sciences au cinéma” sont les cycles prévus pour la semaine du 3 au 8 mars à la Cinémathèque tunisienne.

Six films marocains produits entre 2010 et 2019 sont au menu du programme dédié aux “Aspects du cinéma marocain”. La semaine démarrera mardi 3 mars 2020 avec “The Sea is Behind” (88′) du réalisateur Hicham Lasri.

Quatre films américains sont au menu de “Femmes de Sciences au cinéma”. Ce cycle coïncidera avec la célébration de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année.

Comme d’habitude, le dimanche est dédié au public enfantin avec au programme un film français pour cette semaine.

Voici la liste complète des films de la Semaine :

Aspects du cinéma marocain :

” Sofia”, Meryem Ben M’Barek, 90′, 2019

“La Guérisseuse”, Mohamed Zineddine, 110′, 2018

“The Sea is Behind”, Hicham Lasri, 88′, 2014

“Les Mécréants”, Mohcine Besri, 88′, 2011

“Pégase”, Mohamed Moftakir, 104′, 2010

“Majid”, Nassim Abassi, 116′, 2010

Femmes de Sciences au cinéma :

“Les Figues de l’Ombre”, Theodore Melfi, 127′, 2016

“Star Wars : Le réveil de la Force”, J. Abrams, 135′, 2015

“Interstellar”, Christopher Nolan, 169′, 2014

“Alien”, Ridley Scott, 117′, 1979

Ciné-enfants :

“Le Grand Méchant Renard”, Benjamin Renner et Patrick Imbert, 80′, France, 2017.

Le programme détaillé des films de la semaine :