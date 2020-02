Une exposition temporaire intitulée “Les Chaises de la Dynastie Husseinite 1705-1957” aura lieu dans les prochains mois au Centre des Arts, de la Culture et des Lettres Ksar Saïd, sous le patronage du ministère des Affaires Culturelles.

L’exposition, une initiative de la direction des musées au Centre des Arts de la Culture et des Lettres Ksar Saïd, sera organisée en coordination avec l’Institut National du Patrimoine (INP).

Elle abritera les chaises des beys tunisiens durant la période 1705-1957, laquelle marque la fin du régime beylical et l’instauration de la république tunisienne. Le ministère des Affaires Culturelles fait état de pièces uniques d’une grande portée historique et artistique qui seront exposées pour la première fois.

La tenue de cette exposition a été annoncée au terme d’une séance de travail au siège du département à la Kasbah, consacrée aux activités de Ksar Saïd ainsi que l’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie. Rappelons que cette dernière est une institution culturelle récemment créée et qui loge au sein du Centre des Arts de la Culture et des Lettres Ksar Saïd.

La valorisation des collections muséales et la promotion des pièces historiques uniques que renferme le musée de Ksar Saïd ont été au cœur de cette rencontre.

Ce palais était resté longtemps fermé pour des travaux de restauration avant d’être ouvert au public au mois de novembre 2016. Depuis son ouverture, il a abrité deux expositions dont la première s’intitule “l’Eveil d’une Nation”, organisée du 25 novembre 2016 au 27 février 2017, à l’initiative de la Fondation Rambourg. La seconde intitulée “La Régence de Tunis … Fenêtre de la Méditerranée” a eu lieu en mars 2019 à l’occasion de l’inauguration officielle du Palais.

Baptisé en 2019, le Centre des Arts de la Culture et des Lettres Ksar Saïd, cet édifice initialement appelé Palais Ksar Said est une ancienne demeure beylicale située dans la zone du Bardo à Tunis. Il est discrètement logé sur la partie en face du musée national du Bardo et le siège de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) se trouvant derrière le musée.