“Les trois mystiques” est l’intitulé d’un spectacle chorégraphique donné lundi soir au Théâtre des Jeunes Créateurs, à la Cité de la Culture, par le Nouveau Ballet de Danse Tunisienne du Pôle Ballets et Arts chorégraphiques.

Le spectacle était une échappée belle aux couleurs de notre patrimoine oral voire mythique et un rendez-vous avec les lumières et les vibrations de la mémoire. Une écriture scénique aussi, un style qui fait de cet espace de la Cité de la culture, la pépinière qui accueille ces bribes d’expériences de corps portés par le mouvement.

Trois histoires en une et le tour est joué pour concocter un ensemble captivant qui nous embarque droit dans les arcanes de notre mémoire collective au détour d’une histoire ou d’un mythe raconté d’une voix off qui se déverse dans les coins et recoins de la salle. Paroles qui démaillent des histoires ancestrales pour les faire sortir de l’oubli. A cela s’ajoute les prouesses techniques des vidéos qui accompagnent les tableaux de danse.

Les costumes ne sont pas en reste puisqu’ils apportent tout leur éclat aux sauts et soubresauts de ces corps qui prennent leur envol.

La pièce aborde l’histoire mythique de trois mystiques, pour renouer avec les fils du passé celui d’un “Boussaadia” qui recherche en vain sa fille Saadia enlevée ou encore celle d’un “Akacha” un mystique dont la bravoure et la force surhumaine fait détacher les chaînes de l’oppression dans un mouvement de corps déliés qui se mélangent aux effluves d’encens et d’authenticité.

Il y a aussi Cheikh “Marnikh” et son penchant pour les grandes tablées. Le cheikh dont la générosité rallume les lumières du cœur qui s’éteignent et qui aime s’attabler autour de banquets faits de bons plats qui émoustillent ses papilles et celles des petites gens, pauvres et sans abris, qu’il reçoit quotidiennement.

“Les trois mystiques” est un mystérieux travail sur le temps qui passe et qu’on revit dans le vertige des corps qui se bougent dans l’espace et épousent les rythmes d’une musique tour à tour lancinante et appuyée d’une bande son qui embellit le côté synthétique d’une musique électronique.