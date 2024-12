Le Cinéma-Théâtre Le Rio à Tunis accueillera, le vendredi 13 décembre 2024 (19H00), un spectacle musical dédié aux sonorités et rythmes sonorités latino-américains avec le premier concert de la formation musicale tunisienne “Salsa con Fuego”.

Organisé en collaboration avec les ambassades de Cuba et du Venezuela en Tunisie, ce concert s’inscrit dans une double célébration : le 20ᵉ anniversaire de l’Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA) et le 65ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et Cuba.

Alliant musique, amitié et d’échange culturel, ce spectacle sera assuré par un orchestre de 13 musiciens, et placé sous la direction musicale des deux fondateurs du groupe, la musicologue et pianiste Ikbal Hamzaoui et le saxophoniste latin-jazz Ahmed Ajabi, aussi à la direction d’orchestre.

La soirée sera marquée par la présence de l’invité d’honneur Rafael Mejias Vegas, percussionniste, trompettiste et chanteur d’origine vénézuélienne, reconnu en France et à l’international, avec son style unique mêlant jazz et rythmes traditionnels.

Le répertoire de la soirée prévoit des morceaux bien variés de la salsa, ainsi que des œuvres vénézuéliennes et cubaines, dans une soirée musicale bien métissée.