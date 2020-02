Approuvé par la commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures, le projet de loi relatif à l’octroi de passeports diplomatiques aux députés se trouve sous un feu nourri de critiques de la part de nombreuses associations.

Pour ces composantes de la société civile, ce projet de loi va à l’encontre de l’esprit et du texte de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ratifiée par la Tunisie.

Dans une déclaration conjointe rendu publique, mardi, ces associations dénoncent un projet de loi qui ne sert que les intérêts des élus dans un contexte marqué par une crise économique et sociale aiguë, un déficit budgétaire ” extrêmement fort ” outre une incapacité des partis au pouvoir à juguler les problèmes, depuis l’an 2011.

” L’adoption, en commission, de ce projet de loi montre à l’évidence que les privilèges sont l’ultime souci de certains dirigeants politiques “, regrettent ces associations dans la même déclaration.

A ce propos, elles ont appelé les élus de l’Assemblée des représentants du peuple à rejeter ce projet de loi qui, selon elles, ne fait que ternir l’image de l’institution législative tunisienne.

Les associations signataires de cette déclaration sont: la Coalition tunisienne contre la peine de mort, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles, l’Association tunisienne de défense des valeurs universitaires, l’Association Beity, l’Association Vigilance pour la démocratie et l’Etat civique, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie, le Centre de Tunis pour la liberté de la presse, l’Organisation contre la torture en Tunisie et la Fondation Ahmed Tlili pour la culture démocratique.