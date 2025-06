Des députés, membres du groupe de coopération parlementaire avec les pays arabes, ont plaidé en faveur d’un rôle plus actif de la Tunisie dans le dossier de la reconstruction de la Libye, à travers le renforcement de la diplomatie tunisienne de manière à conforter la présence de notre pays dans ce dossier.

C’était lors d’une réunion de concertation tenue, lundi, avec des représentants du département des Affaires étrangères, rapporte un communiqué du parlement.

Lors de cette réunion, les députés ont également lancé un appel en vue de réactiver les zones franches avec l’Algérie et la Libye, soulignant, à ce propos, l’importance de renforcer le rôle du Parlement arabe compte tenu de son rôle dans la promotion de l’action arabe commune.

Ils ont en outre réaffirmé leur soutien aux initiatives lancées par les peuples arabes en signe de solidarité avec la cause palestinienne.

Les participants ont, par ailleurs, discuté lors de cette réunion, du rôle de la Tunisie dans le soutien du processus de règlement politique en Lybie, mettant l’accent sur la dynamique marquant les relations bilatérales avec l’Algérie ainsi que les efforts entrepris afin de relancer l’action commune maghrébine.

De leur côté, les représentants du département des Affaires étrangères ont souligné le rôle central du Parlement dans le soutien à la diplomatie officielle, notamment à travers une participation agissante et efficace lors des différentes manifestations régionales et internationales.

Dans ce contexte, cite le communiqué, l’accent a été mis sur l’attachement de la Tunisie aux constantes de sa politique étrangère, dont en premier lieu, le soutien indéfectible à la juste cause du peuple palestinien, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les États et les peuples.