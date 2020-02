Les travaux du 8ème congrès international des étudiants en médecine dentaire (CIEMD) sur le thème “dentisterie esthétique entre innovation et pratique”, ont démarré samedi 22 février à Hammamet, avec la participation de plus de 350 étudiants de la Faculté de médecine dentaire de Monastir et 50 spécialistes et enseignants universitaires.

Dans une déclaration à la TAP, le président de l’association Tunisienne des Etudiants en Médecine Dentaire (TADS), Salem Yazid a indiqué que ce congrès est une opportunité annuelle d’échange entre étudiants, spécialistes et chercheurs du domaine, en vue de prendre connaissance, à travers une série de conférences, des derniers développement scientifiques liés à cette discipline dans le monde.

“Le congrès représente également l’occasion pour les étudiants de renforcer l’aspect pratique de leur formation à travers des ateliers qui sont assurés par des enseignants universitaires tunisiens et français”, a-t-il ajouté.

Il a souligné que les ateliers pratiques, constituent le cadre adéquat pour se familiariser avec les équipements et techniques de pointe adoptés dans le domaine de la dentisterie, en particulier dans ses applications esthétiques”.

Le président de la TADS a indiqué à cet égard, qu’ “outre son rôle thérapeutique, le médecin dentiste est désormais appelé à accorder de l’intérêt à la dimension esthétique de la dentisterie et de l’orthodontie, en ce qui concerne les opérations d’implants dentaires, compte tenu de progression de la demande sur les nouveaux services et les interventions innovantes dans le domaine”.

Il a noté que ce congrès est également l’occasion de débattre d’un ensemble de thèmes liés aux perspectives de la profession d’autant que le nombre des diplômés de cette discipline, varie entre 100 et 150 diplômés annuellement, “une raison valable pour orienter la réflexion vers le développement de la discipline et ses domaines d’intervention.