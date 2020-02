Le nombre des prix nationaux dans les domaines littéraire, intellectuel et scientifique sera porté à 11 distinctions dotées de 10 mille dinars chacune, a annoncé, jeudi 20 février, le ministère des Affaires culturelles dans un communiqué.

Le ministère évoque “une nouvelle réalisation pour les intellectuels” qui verra le jour en vertu d’un arrêté gouvernemental. Il indique avoir eu l’accord préalable du ministère des Finances en prévision de sa publication au JORT après l’approbation du gouvernement.

Cette démarche vise l’encouragement de la production littéraire et intellectuelle à travers l’augmentation du nombre des distinctions et du montant qui leur est attribué, lit-on de même source, sans pour autant mentionner le nombre initial des prix habituellement attribués.

Le ministère fait état d’une initiative qui cherche à valoriser ces distinctions nationales afin qu’elles coïncident avec les évolutions actuelles dans des domaines ciblés. La rémunération en vigueur est devenue obsolète puisqu’elle “n’a pas été révisé depuis plus de quatre décennies et par conséquent n’incite plus à la créativité, indique la même source.

Voici la liste des onze prix:

– Prix national d’études artistiques et esthétiques

– Prix national d’études littéraires

– Prix national d’études en sciences humaines

– Prix national d’études maghrébines

– Prix national du manuscrit

– Prix national du roman

– Prix national de la nouvelle

– Prix national de la création théâtrale

– Prix national de poésie

– Prix national de création de dictionnaires et d’encyclopédies

– Prix national de la littérature adolescente.