7 – 765 – 270 – 48… ce sont des chiffres à retenir, lesquels concernent le Salon de l’entrepreneuriat “Riyeda”, dans sa 7ème édition. Elle a lieu les 12 et 13 février 2020 à la Cité de la culture à Tunis. Plus de 760 “jeunes entrepreneurs“ y participant aux côtés de 270 dirigeants d’entreprises et 48 investisseurs tunisiens.

On retiendra également que, l’argent étant, souvent, le nerf de la guerre, la Banque nationale agricole (BNA) et l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) sont les principaux sponsors de cette édition de Riyeda. Il faut dire que ces deux sponsors n’ont pas fait les choses à moitié.

Par ailleurs, Skander Haddar, PDG de Tunisie Place de Marché (TPM), structure organisatrice du Salon, a souligné qu’il s’agit d’une occasion pour les jeunes futurs entrepreneurs de rencontrer des investisseurs, notamment les institutions financières, sachant que «… c’est le plus grand rassemblement de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie qui réunit près de 10 000 participants».

L’occasion nous également été donnée de “rencontrer“ des très jeunes entrepreneurs, comme ce jeune âgé de seulement 9 ans, qui est venu vendre son idée de projet et chercher donc un investisseur. Et ils sont des dizaines dans ce cas, lesquels, s’ils continuaient sur cette lancée, constitueraient la solution à nos problèmes de chômage en Tunisie. Et avec eux, on dira sans doute “adieu à l’emploi dans le secteur public“.

En attendant, tout porte à croire que ces jeunes ne manqueront pas de trouver une oreille attentive au niveau de la BNA, qui a déployé une stratégie qui pourrait faire tilt: des ateliers d’initiation à l’entrepreneuriat. Des centaines de jeunes ont assisté à ces ateliers tout au long de la journée.

La manifestation réunit divers exposants, une centaine dans les domaines (banques, services, structures d’accompagnements, technologies…) venus proposer leurs solutions et accompagner les jeunes entrepreneurs. Et parmi eux, on cite Ooredoo Tunisie, non seulement en tant que sponsor mais également en tant qu’exposant.

On fait également état de la présence de 150 speakers qui souhaitent partager et livrer leurs expériences avec l’écosystème de l’entrepreneuriat. Ils vont se relayer tour à tour au cours des conférences, workshops, ateliers et autres cercles de débat organisés lors de l’événement.

