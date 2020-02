Le vernissage d’une exposition intitulée “De Fabriano à Tunis, le papier entre art et conservation” aura lieu le mercredi 13 février 2020 à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT).

Cette initiative est le fruit d’une collaboration tuniso-italienne entre la BNT, l’Université Ezzitouna, la Fondation Claudi, la Commune de Fabriano, le Musée du papier de Fabriano, l’Università degli Studi di Urbino, l’Institut culturel italien et l’ambassade d’Italie en Tunisie. L’exposition qui se poursuivra jusqu’au 22 février a “un grand impact culturel et visuel”, annoncent les organisateurs.

Elle s’articulera autour de trois axes principaux. Un parcours historique avec l’exposition de documents attestant le passage du parchemin au papier (l’écriture et l’impression, de l’écriture des copistes à l’écriture manuelle, à l’écriture numérique; la filigrane comme élément de sécurité pour les reproductions artistiques, le papier pour les billets de banque). Un parcours contemporain à travers l’exposition de 21 livres d’artistes qui mettent en évidence l’utilisation du papier à des fins artistiques contemporaines et un parcours didactique avec l’activité de conservation et de restauration réalisée durant ces trois années du nouveau parcours d’études.

Le vernissage de l’exposition sera également marqué par une journée de réflexion sur les problématiques liées à la conservation du papier et sur les expériences de la haute formation en matière de conservation et restauration dans la zone euro-méditerranéenne.

La partie italienne indique que les précédentes éditions, toutes axées sur le thème “Le papier Fabriano”, avaient eu lieu, respectivement, en Italie (Rome et Vérone), en République Tchèque (Prague) et en Allemagne (Stuttgart). Pour cette édition, le problème de la conservation a été ajouté, en prenant en compte les expériences sur le thème de l’enseignement supérieur en conservation et restauration dans la zone euro-méditerranéenne, développées en Tunisie, ajoute la même source.

Le projet Tempus INFOBC -“L’innovation dans la formation des biens culturels”, un nouveau programme d’études euroméditerranéen pour la préservation des biens culturels”, financé par l’Union européenne-, a apporté pour la première fois la formation en conservation et restauration à l’intérieur du système universitaire tunisien à travers une licence de trois ans appliquée en conservation et restauration des biens culturels. Cette formation sera complétée par un Mastère de deux ans, grâce à un transfert de connaissances, de méthodologies et technologies entre les universités et les institutions européennes et tunisiennes.

En collaboration avec la BNT, l’Université Ezzitouna a ouvert la Licence Appliquée en Conservation et Restauration de l’héritage culturel et matériel: conservation et restauration des documents, en collaboration avec la Bibliothèque nationale.