Le court-métrage “Brotherhood” de Meryam Joobeur, le film tunisien qui sera présent dans une première historique, ce dimanche 9 courant à la cérémonie des Oscars 2020, fera sa sortie nationale à partir du 10 février 2020.

Co produit par Cinétéléfilms, le court métrage présenté dans plus de 155 festivals et ayant raflé 70 prix, a été officiellement nominé pour les Oscars 2020 dans la catégorie court métrage de fiction, parmi 5 films américains, français et belge.

Ecrit et réalisé par Meryam Joobeur avec Mohamed Houcine Graya et Salha Nasraoui, cette production entre le Canada, la Tunisie, le Qatar et la Suède, explore les tensions au sein d’une famille tunisienne lorsqu’un homme absent depuis plusieurs années rentre chez lui avec une nouvelle épouse syrienne qui porte le niqab ; son père le soupçonne d’avoir travaillé pour l’Etat islamique (synopsis).