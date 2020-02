Le marché de gros des produits de la mer au port de la Goulette (banlieue nord de Tunis) a obtenu une certification sanitaire pour devenir le cinquième marché ayant obtenu ce type de certificat lequel assure la sécurité du produit.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a précisé que ce document a été attribué à l’issue d’une visite d’une équipe d’inspection au marché pour vérifier les documents, les analyses nécessaires et l’autosurveillance.

Et d’ajouter que les travaux se poursuivent au niveau des marchés de gros au niveau des ports de Sousse, Mahdia et Gabès pour obtenir cette certification, qui garantit la sécurité du produit, sachant que les marchés de gros des produits de la pêche à Bizerte, Kélibia, Teboulba, Sfax et Zarzis ont, déjà, obtenu, en 2019, l’agrément.

Le département de l’Agriculture a souligné que l’attribution de ce certificat sanitaire s’inscrit dans le cadre du programme national d’évaluation et de mise à niveau du secteur de la pêche en vue d’assurer la sécurité des produits de la pêche pour protéger le consommateur tunisien et exporter les produits de la pêche vers les marchés internationaux.

La production de la pêche et de l’aquaculture a atteint, à fin novembre 2019, environ 131,2 mille tonnes et les exportations du secteur ont atteint 27 mille tonnes.