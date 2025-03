COFICERT France annonce avoir remis à la société CITY CARS le certificat de conformité MSI 20000 – La Norme internationale dédiée à la qualité de la situation financière des entreprises et des institutions.

La société CITY CARS reçoit sa première certification à la norme MSI 20000, délivrée par l’Organisme de Certification français COFICERT, multinormes, spécialisé en certifications financières et extra financières ; suite à une évaluation financière, ayant permis de révéler de façon justifiée et argumentée, la conformité du concessionnaire automobile tunisien, à la norme MSI 20000. Une réalisation de valeur et d’impact, pour la consolidation et le développement des activités du concessionnaire, représentant et distributeur, unique et officiel de KIA.

Cette certification atteste de l’application des bonnes pratiques financières sectorielles de CITY CARS et de la conformité d’un des principaux importateurs et distributeurs automobile en Tunisie, aux exigences du standard financier MSI 20000, construit sur les axes de la solidité et de la performance financière.

La Commission de délibération qui s’est tenue Lundi 17 Février à Paris, s’est alignée à l’avis favorable émis par les homologues et correspondants certificateurs à Tunis, validant ainsi formellement la décision de Certification. Le certificat de conformité MSI 20000 a été remis par Monsieur Souheil Skander, Directeur Général de COFICERT, à Monsieur Mohamed Riadh Annabi, Directeur Général de CITY CARS, à l’occasion d’une cérémonie officielle orchestrée au sein du siège de CITY CARS.

La norme MSI 20000 est portée, diffusée et régulée par l’IGSF (International Group for Sustainable Finance), au Luxembourg. La norme, fondée sur une batterie de critères financiers objectifs, organisés autour d’une analyse financière complète, renseigne sur la qualité de la situation financière des entités économiques. L’approche d’évaluation repose sur la mesure de la solidité financière d’une part et celle de la performance d’autre part. Le certificat MSI 20000 se présente comme un indicateur de référence pour les opérateurs économiques en quête de repères financiers fiables et indépendants en matière de solvabilité, de rentabilité et de résilience.

Techniquement, au fil des exercices, le Top management de CITY CARS a su ces dernières années maintenir sa position et inscrire continuellement le concessionnaire parmi les leaders commerciaux sur le marché automobile tunisien, mais également parmi les établissements ayant les meilleurs scores en matière de gouvernance financière du secteur. Dans le cadre du processus de certification, l’analyse des actifs de la société a relevé une adéquation globale de la structure des actifs de l’établissement avec les fondamentaux sectoriels et ses contraintes inhérentes. Le mix financement de CITY CARS reste particulièrement sein, basé sur un cycle d’exploitation performant et une création de liquidité positive. Par ailleurs, la mission a noté une consolidation de la maitrise des risques commerciaux de CITY CARS ainsi qu’une reprise positive en matière de gestion et de couverture des passifs financiers à long terme. Pour ce qui est de la performance financière, CITY CARS présente un schéma de rentabilité solide, basé sur une marge commerciale très satisfaisante, une maitrise des charges opératoires et des charges financières, ainsi qu’une confortable marge d’exploitation.

La certification MSI 20000, particulièrement observée et appréciée des acteurs économiques et financiers internationaux, se présente comme un gage d’assurance, venant sécuriser l’ensemble des parties prenantes d’un écosystème. Une certification stratégique pour CITY CARS, qui arrive à une période charnière et à un moment où le secteur automobile connait une mutation profonde, permettant ainsi de valoriser CITY CARS et consolider ses relations avec ses partenaires et ses actionnaires.

À propos de :