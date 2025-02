Trois établissements publics de formation viennent d’obtenir, mardi, des certificats de conformité à la norme nationale d’assurance qualité NT110.358 “Maharat”, par la Direction Générale de la Formation et du Perfectionnement (relevant du Comité Général de la Fonction Publique).

Il s’agit du Centre National de Formation et de Perfectionnement (CENAFOP), du Centre National de Formation Pédagogique des Cadres de la Santé publique (CNFPCS) et de la Direction générale Planification, de la Coopération et de la Formation des Cadres Formation au sein du ministère de l’Equipement.

Un séminaire a été organisé, à cette occasion, sur la capitalisation de l’expérience autour de l’élaboration de la norme nationale d’assurance qualité, et ce dans le cadre du projet “Appui à la modernisation du système d’évaluation et de formation des fonctionnaires en Tunisie”, une initiative conjointe entre la Tunisie et l’Allemagne, financée par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par la GIZ en collaboration avec la Présidence du Gouvernement.

L’objectif du projet est d’améliorer la qualité du service public tunisien en développant un nouveau cadre d’évaluation et de formation des fonctionnaires. Il s’agit également de doter les agents publics de compétences et de performances évaluées selon des critères objectifs.