Avec l’ouverture de son nouveau Brand Shop au Centre commercial Azur City, Samsung se renforce sur le Grand Tunis. Ce qui montre une volonté de la part du géant sud-coréen de se rapprocher des consommateurs, et ce en vue de répondre à leurs multiples attentes. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée vendredi 31 janvier 2020 en présence du country manager de Samsung et son équipe, mais aussi de Mahmoud Fezzani, Dg su Groupe Q-Tech+, et de plusieurs représentants de médias.

Cette dynamique de proximité envers ses clients, avec l’ouverture de cet espace, est dictée en fait par le souci de la marque d’assurer l’ensemble des services au profit du client.

Cette nouvelle ouverture témoigne également de la confiance de Samsung au marché tunisien. Ce qui est loin d’être le cas pour certaines marques qui préfèrent aller voir d’autres marchés plus “tranquilles“ et “paisibles“.

A noter que nouveau Brand Shop est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h, puis de 9h à minuit les samedis et dimanches, et propose une large gamme de smartphones, tablettes et autres accessoires Samsung.

Mais ce n’est pas tout, car l’espace inaugure un nouveau type de service, en l’occurrence le “One Hour Service“, dont le but est de permettre aux clients de profiter d’un SAV aussi pratique que rapide.

Selon les explications de Mahmoud Fezzani, en heure top chrono, le client peut bénéficier d’un entretien ou d’une réparation de son appareil“. Alors qui dit mieux !

