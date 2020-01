Le président de la République, Kais Saied, a félicité, dans un entretien téléphonique dimanche soir (26 janvier), la tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, pour sa qualification aux quarts de finale de l’Open d’Australie (Tournoi de grand chelem), une première dans l’histoire du tennis féminin tunisien, arabe et africain, a fait savoir la présidence de la République dans un communiqué publié lundi.

“Le chef de l’Etat a salué la championne tunisienne pour ses grandes performances et sa progression dans le classement ATP, lui prodiguant ses encouragements en son nom et celui du peuple tunisien pour faire davantage honneur au drapeau de la Tunisie, l’exhortant à défendre les couleurs de la patrie à travers chaque coup de raquette”, ajoute le même communiqué citant le chef de l’Etat.

Kais Saied a souligné à l’attention de la joueuse de tennis que “le décalage horaire n’a pas d’impact sur les cœurs”, en signe d’encouragement pour l’inciter à faire de sa raquette “son bouclier et son épée”, pour persévérer sur la voie de la réussite et être la meilleure ambassadrice du sport, de la femme et de la jeunesse tunisiens.

Ons Jabeur (77e mondiale) est devenue la première joueuse arabe de l’histoire à se qualifier pour les quarts de finale d’un tournoi de Grand Chelem après sa victoire dimanche à l’aube à Melbourne face à la Chinoise Qiang Wang (29e) par deux sets à zéro (7-6, 6-1) à l’Open d’Australie.

Elle affrontera mardi au prochain tour l’Américaine Sofia Kenin (14e mondiale), qui a éliminé dimanche sa compatriote Cori Gauff “Coco” (67e), 6-7, 6-3, 6-0.