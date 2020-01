Les préparatifs de la 21ème session de la Commission militaire mixte tuniso-italienne, qui aura lieu en février prochain, ont été au centre d’un entretien, lundi 27 janvier, entre le ministre de la Défense nationale par intérim, Mohamed Karim Jamoussi, et l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara.

Selon un communiqué du département de la Défense, Jamoussi et Fanara ont discuté des principaux points figurant à l’ordre du jour de la 21ème session de la commission, à savoir la formation, l’entraînement et la création du Centre de formation professionnelle de plongée et travaux sous-marine à Zarzis (gouvernorat de Médenine).

A cette occasion, Jamoussi a mis l’accent sur la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans les domaines militaire et de développement durable, relevant que les deux pays s’emploient à relever les défis sécuritaires communs sur la base des relations de confiance et de respect mutuel.

Il a également salué l’interaction de l’Italie avec les préoccupations de la Tunisie tant au niveau de la coopération bilatérale que multilatérale.

De son côté, l’ambassadeur italien a affirmé que son pays continuera à apporter son soutien à la Tunisie face aux défis sécuritaires et de développement auxquels elle fait face.