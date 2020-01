L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté le projet de loi autorisant l’Etat tunisien à participer au financement du programme “Ponts du commerce” à hauteur de 500 mille dollars.

La Société internationale islamique de financement du commerce a lancé ce programme en marge du Forum arabo-africain tenu à Rabat (Maroc) en février 2017, et ce pour une période de 5 ans.

Le budget alloué à ce programme s’élève à 6 millions de dollars américains mobilisés par les pays membres et les institutions financières qui ont adhéré à cette initiative.

Le programme vise à consolider le partenariat et la coopération commerciale entre les pays arabes et africains et de hisser le niveau des échanges entre les deux régions.