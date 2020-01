Les travaux du forum sur l’économie bleue “Gabès 2020” ont démarré vendredi 10 janvier au parc des expositions de Gabès.

Participent au forum plus de 100 responsables, experts et acteurs de la société civile dont des représentants d’associations, groupements de développement de pêche, agricole, entreprises et établissements de l’éducation (instituts, universités, écoles primaires).

La rencontre, qui s’étend sur trois jours (de 10 à 12 janvier), est organisée par le Forum mondial de la nature (WWF), en coopération avec l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et le bureau régional de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) de Gabès.

Des conférences sont prévues à cet effet sur les thématiques de l’économie bleue, la pêche artisanale, la diversification de la pêche, la pollution plastique et la conservation de la tortue marine en Tunisie.

Une exposition est également organisée en marge du forum et qui met en avant les produits écologiques, les initiatives et projets liés à l’économie bleue.

D’après un communiqué du WWF, l’accent sera mis lors du forum sur le développement responsable surtout pour le secteur de la pêche ainsi que sur les mécanismes et les partenariats à développer pour la conservation des ressources naturelles marines et côtières.