Un accord de partenariat visant à préserver la vie aquatique a été signé, jeudi, entre l’association « La saison bleue » et la plateforme dédiée à l’accélération des actions de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en Tunisie, « RSE Time ».

Ce partenariat, qui œuvre en faveur de l’Objectif de Développement Durable (ODD) n°14 : « Vie aquatique », a pour objectif de «faciliter la mise en relation entre des entreprises désireuses de s’engager activement dans la protection des océans et des projets environnementaux pilotés par La Saison Bleue, indique l’association dans un communiqué.

En vertu de cet accord, la plateforme RSE offrira un espace numérique où les entreprises peuvent gérer leurs initiatives de responsabilité sociétale et échanger avec des acteurs qui partagent les mêmes objectifs de développement durable.

De son côté, l’association « La saison bleue » pourra bénéficier de la visibilité nécessaire pour amplifier ses projets de protection des écosystèmes marins et mobiliser des ressources supplémentaires.

Rym Benzina, présidente de l’Association La Saison Bleue a indiqué que cet accord permettra de rallier davantage les entreprises à leur cause qui est de préserver la vie marine et de sensibiliser plus largement à ses enjeux.

Pour sa part, la co-fondatrice et CEO de RSE Time, Rym Akremi, a souligné que sa plateforme entend, soutenir leurs efforts en matière de préservation marine, mais aussi inspirer d’autres entreprises à s’impliquer activement.

À travers cette collaboration, RSE Time s’engage à fournir un accès gratuit et dédié à la plateforme pour La Saison Bleue, facilitant ainsi les échanges et les mises en relation avec des entreprises ayant un intérêt commun pour la préservation des océans.

Ce partenariat permettra également, de mettre en place des événements communs, des campagnes de sensibilisation et des projets concrets en faveur de la vie aquatique.